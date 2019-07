24 de juliol de 2019

Cs convocarà primàries per restituir la junta de Palma després de la seva dissolució aquest dilluns

PALMA DE MALLORCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Palma, Eva Pomar, ha afirmat aquest dimecres que el partit celebrarà un procés de primàries per votar una nova Junta local, després de la seva dissolució el dilluns per "falta de confiança", arran de la filtració d'un enregistrament on la secretària d'Organització del partit, Joana Capó, va titllar de "frikis" als afiliats.

Després d'una roda de premsa celebrada a Cort, Pomar ha recordat que, des del moment de la dissolució de la junta, els estatuts del partit taronja estableixen un termini màxim d'un mes per triar al nou equip.

En aquest sentit, ha explicat que a aquest procés de primàries es presentaran afiliats al partit, que hauran de ser votats per als nous càrrecs.