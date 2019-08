6 de agost de 2019

Cs diu que els funcionaris de presons de Palma requereixen "atenció immediata" per part del Govern

PALMA DE MALLORCA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputat nacional de Cs Balears, Joan Mesquida, ha declarat aquest dimarts que els funcionessis de presons de Palma requereixen una "atenció immediata" per part del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, perquè no es produeixin més situacions de conflicte a la presó de la illa com la del "cap de setmana passat".

Segons ha informat Mesquida en roda de premsa després d'una reunió mantinguda amb la plataforma 'El teu abandonament em pot matar', des de Cs treballaran intensament des del Congrés per solucionar les manques del col·lectiu i evitar així que "les agressions vagin a més".

((Hi haurà ampliació))