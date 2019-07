24 de juliol de 2019

Cs Palma proposa que les pujades salarials als governants s'apliquin en la legislatura següent a la seva aprovació

PALMA DE MALLORCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) Palma ha presentat aquest dimecres una proposta per modificar la Llei reguladora de les bases de règim local perquè les pujades salarials als governants es facin efectives en la legislatura següent a la seva aprovació, després que el nou govern de l'Ajuntament de Palma aprovés, a l'inici d'aquesta legislatura, una pujada dels seus honoraris.

Així ho ha explicat la portaveu del grup, Eva Pomar, en una roda de premsa celebrada a la plaça de Santa Eulàlia després d'haver registrat aquesta moció d'urgència, que serà debatuda en el ple d'aquest dijous per instar el Govern d'Espanya a modificar la Llei reguladora de les bases del règim local.

Pomar ha argumentat que "es tracta d'una mesura regeneradora per evitar decisions "antiestètiques com que el primer anunci d'un Govern sigui pujar-se el sou". Segons la seva opinió, d'aquesta forma "els ciutadans podran confirmar en les urnes aquesta decisió".

Així mateix, la portaveu ha indicat que "en tractar-se d'una mesura clara de regeneració", el grup municipal està immers en la cerca "del major consens possible".

D'altra banda, Pomar ha explicat que aquesta mesura ja existeix en països com els Estats Units i ha manifestat que el Consistori palmesà es troba davant "una gran oportunitat per aprovar una mesura que impedeixi que es tornin a viure situacions com les de fa un mes" en referència a la pujada de salaris a Cort.

A més, ha opinat que, si s'aprova aquesta iniciativa, s'evitaria "la mala imatge davant els ciutadans, les crítiques de sindicats, i les despeses imprevistes per al pressupost de l'any següent".

Finalment, Pomar ha "estès la mà" a la resta de grups per cercar el major consens que els permeti treure endavant una iniciativa "pionera" a Espanya.