4 de juliol de 2019

Cursach nega que insultés Penalva quan va anar a lliurar el seu passaport després de sortir de la presó

PALMA DE MALLORCA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'empresari Bartolomé Cursach ha negat aquest dijous davant un jutjat penal de l'Avinguda Alemanya que insultés al exinstructor del conegut com a 'cas Cursach', dient-li "subnormal" quan va acudir a les dependències judicials a lliurar el seu passaport després de sortir de la presó l'abril de 2018.

A la seva declaració, Cursach ha negat que parlés amb el seu lletrat sobre aquest assumpte al passar pels jutjats o que utilitzés aquesta expressió, ja que, tal com ha dit, no l'empra "mai" per respecte a uns amics seus i perquè la considera de "molt mal gust".

Cal recordar que Penalva dirigia la investigació de la macrocausa de corrupció policial de Palma fins que va ser recusat per les defenses i apartat per pèrdua d'aparença d'imparcialitat.

Així mateix, es tracta del jutge que va enviar a presó el març de 2017 a l'empresari, propietari del Grup Cursach, acusat al costat d'un altre empleat del grup de 16 delictes.