28 de agost de 2019

La DANA s'allunya i el risc per pluges i tempestes afecta solament a Balears

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Illes Balears és aquest dimecres l'única comunitat autònoma en alerta groga per risc de pluges i tempestes, una vegada que la Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) s'allunya d'Espanya en direcció a Itàlia, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, l'AEMET avisa que el volum de pluges esperat en una hora en aquestes illes serà de 20 litres per metre quadrat en una hora i que aquestes precipitacions també estaran acompanyades per tempestes de caràcter fort.

A més, es preveuen intervals nuvolosos i nuvolositat d'evolució amb petita probabilitat de ruixats dispersos i tempestes ocasionals en zones de la serralada Cantàbrica i Pirineus, mentre que en la resta de la Península predominarà el temps estable i els cels poc nuvolosos. A Canàries hi haurà intervals nuvolosos però sense pluges.

Les temperatures pujaran de forma gairebé generalitzada, excepte a Galícia, on poden baixar, i arxipèlags, on no hi haurà canvis.

Els vents alisis bufaran a Canàries i el Llevant moderat en l'Estret. En la resta hi haurà vents variables fluixos que estendran a component nord en els litorals de Galícia i Cantàbric. A l'àrea mediterrània s'esperen vents fluixos amb predomini de l'est.