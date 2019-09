25 de setembre de 2019

El deute acumulat a Balears per la fallida de Thomas Cook es preveu de prop de 100 milions

PALMA DE MALLORCA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federació Hotelera de Mallorca (FEHM), Maria Frontera, ha explicat aquest dimecres que el deute acumulat a Balears a causa de la fallida de l'aerolínia Thomas Cook, es calcula, actualment, en uns 100 milions d'euros. Frontera ha informat també, que existeixen alguns establiments hotelers que s'estan plantejant avançar el final de la temporada turística, com a conseqüència del cessament d'operacions de la companyia.

Així ha informat la presidenta de la FEHM, després de mantenir una reunió amb la conselleria de Model Econòmic i Turisme i la conselleria de Mobilitat, en la qual han participat, també, els principals agents socials i econòmics relacionats amb el sector turístic de Balears.

A més, Frontera ha demanat al Govern central l'articulació de mesures concretes, més enllà de "bones paraules". Així mateix, ha explicat que aquest dimecres es reunirà amb responsables hotelers de Mallorca per estudiar la possibilitat que alguns establiments puguin avançar el final de la temporada, a causa dels efectes de la fallida de Thomas Cook.

Per la seva banda, el conseller de Model Econòmic i Turisme, Iago Negueruela, ha explicat que des de Balears treballaran de forma "bilateral" amb els agents socials i econòmics de les Illes relacionats amb el sector turístic, per consensuar quines línies d'ajuda es poden sol·licitar a l'Estat, i quines mesures es poden prendre des de l'Executiu autonòmic.

En aquest sentit, Negueruela ha volgut ressaltar que Balears és "una potència turística" i que mitjançant aquesta activitat l'arxipèlag aporta una sèrie de recursos importants al PIB nacional.

El responsable autonòmic ha assenyalat, també, que encara no es coneix l'abast total de la fallida de Thomas Cook i ha celebrat que la filial alemanya i escandinava de l'aerolínia hagin pogut mantenir la seva activitat.

D'altra banda, el conseller de Mobilitat, Marc Pons, ha informat que aquest dimecres sortiran quatre vols especials des de Palma habilitats pel Regne Unit que transportaran a 960 persones de tornada al seu país, a més cinc vols que sortiran des d'Eivissa per transportar a 1.100 persones. No hi ha vols especials prevists des de Menorca per a aquest dimecres.

Finalment, tant els representants del Govern com els responsables dels actors socials i econòmics de Balears, han coincidit a demanar "tranquil·litat" i "responsabilitat" per abordar aquest succés, amb l'objectiu de pal·liar, en la mesura del possible, els efectes que aquesta fallida pugui tenir sobre el sector turístic de les Illes.