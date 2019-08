23 de agost de 2019

Els hotels de Balears reben un 2,4% més de viatgers, tot i que que les pernoctacions baixen un 1,45%

PALMA DE MALLORCA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Els hotels de Balears van rebre a 1,8 milions de viatgers durant juliol, un 2,39% més que els comptabilitzats en el mateix mes de 2018, segons dades de l'enquesta de Conjuntura Turística Hotelera de l'Institut Nacional d'Estadística, publicats aquest divendres.

No obstant això, la xifra de pernoctacions va baixar un 1,45%, fins als 10,6 milions -dels quals 9,8 milions corresponen a estrangers-, encara que hi havia cinc hotels oberts més que l'any passat (1.360 el juliol de 2019).

Això implica una diferència de 1.771 habitacions (amb 171.869 en total aquest any) i de 7.465 places (367.590 places aquest any). L'estada mitjana es va reduir de 6,1 a 5,87 dies.

La xifra de viatgers espanyols va pujar un 2,4%, mentre que la d'estrangers va créixer un 1,7%. En canvi, les pernoctacions d'espanyols van baixar un 0,16% i les d'estrangers un 1,5%.

Balears és la principal destinació triada pels viatgers no residents, amb un 34,7% del total de pernoctacions d'Espanya. Quant als viatgers nacionals, Balears aglutina el 5% del total.

D'altra banda, Balears va ser la Comunitat assoleix el major grau d'ocupació per places durant juliol, un 87%. Li segueixen Canàries (77,7%) i Comunitat Valenciana (74,2%). La xifra de personal empleat va créixer gairebé un 3%, fins a les 63.504 persones.

Per zones turístiques, Palma-Calvià aconsegueix tant el major grau d'ocupació per places (88,5%) com la major ocupació en cap de setmana (89,3%). L'Illa de Mallorca registra el major nombre de pernoctacions del país, amb 7,9 milions.

Els punts turístics amb més pernoctacions són Barcelona, Madrid i Calvià. Santa Margalida presenta el major grau d'ocupació per places (92,4%) i Palma la major ocupació en cap de setmana (90,8%).

DADES GENERALS

En el conjunt d'Espanya, les pernoctacions realitzades en hotels es van incrementar un 1,6% en els set primers mesos de l'any respecte al mateix període de 2018.

Només en el mes de juliol els hotels espanyols van registrar més de 43,2 milions de pernoctacions, la qual cosa suposa un 1,1% més que en el mateix mes de 2018.

És el quart mes consecutiu en el qual augmenten les pernoctacions hoteleres. L'avanç interanual de juliol ha estat 1,5 punts inferior al de juny, quan les pernoctacions es van incrementar un 2,6%.

L'augment interanual de les pernoctacions al juliol es deu a la pujada en un 4,7% de les pernoctacions realitzades pels espanyols, ja que les efectuades pels estrangers van retrocedir un 0,6%.