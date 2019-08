31 de juliol de 2019

Els treballadors de recollida d'escombraries decidiran el dimarts si convoquen vaga indefinida des del 22 d'agost

PALMA DE MALLORCA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Construcció i Serveis de CCOO (FCS-CCOO) a Balears ha convocat dimarts que ve als treballadors del sector de la neteja viària i la recollida de residus per decidir si convoquen vaga indefinida amb la qual reivindicar un conveni autonòmic.

Segons ha informat el sindicat en una nota de premsa, l'assemblea se celebrarà a les 16.30 hores en els locals de CCOO. Els treballadors votaran si convoquen vaga indefinida a partir del 22 d'agost.

Des de l'organització sindical han explicat que el principal motiu de la vaga és reivindicar un conveni autonòmic del sector, "que elimini la precarietat i millori els salaris".

Amb la convocatòria, volen que la patronal i les grans empreses del sector s'asseguin a negociar i es fixin, almenys, les dates per a l'elaboració d'un conveni autonòmic. "Si no s'asseuen, hi haurà vaga d'escombraries a Mallorca", ha advertit el secretari de FSC-CCOO, Miguel Pardo, en declaracions a Europa Press.

Segons ha indicat, a Mallorca existeixen només tres convenis d'empresa, altres tres a Menorca i altres tres a Eivissa, i la majoria de treballadors es regeixen per acords dels delegats sindicals o per l'Estatut dels Treballadors. Existeix un conveni estatal, ha matisat, però no recull taules salarials. Així, hi ha treballadors "que des de 2011 no tenen cap pujada", ha lamentat Pardo.

Amb la possible convocatòria de vaga, CCOO també exigeix "que es compleixin les mesures i els plans de Prevenció de Riscos Laborals".

Des de la Federació de Construcció i Serveis de CCOO de Balears han reclamat als ajuntaments de Balears que recolzin el conveni autonòmic. A més, el secretari general ha sol·licitat la intervenció de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern.