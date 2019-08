10 de agost de 2019

Extinction Rebellion talla el Passeig Marítim de Palma per demanar polítiques d'acció enfront del canvi climàtic

PALMA DE MALLORCA, 10 Ago. (EUROPA PRESS TELEVISIÓ) -

Prop de 60 activistes del col·lectiu Extinction Rebellion Mallorca han tallat aquest dissabte el trànsit en un dels carrils del Passeig Marítim de Palma durant una mica més de deu minuts per demanar "accions polítiques que redueixin les emissions de carboni, així com protegir la biodiversitat" per frenar el canvi climàtic.

Segons ha informat la portaveu del moviment a Mallorca, Mabel Moreno, l'activitat pretén "exercir pressió" a polítics i mitjans de comunicació per fer visible "l'estat d'emergència climàtica" i per a "que entre tots es pugui dur a terme una transició enfront del canvi climàtic", que és, segons ells, "cada vegada més greu".

"Estem en uns moments de calor extrema i hi ha evidències científiques que això vagi a més", ha explicat Moreno, que ha afegit davant la premsa que la solució és "canviar la forma de consumir i canviar la relació amb l'entorn".

L'acció, que ha començat damunt les 12.00 hores, ha començat amb set activistes que amb les seves bicicletes, i aprofitant el semàfor en verd del pas de zebra per a vianants, s'han col·locat al llarg d'un dels carrils del Passeig Marítim --el que va en direcció a Palma des del Molinar-- i han desplegat una pancarta on es podia llegir 'Rebel·lat per la vida'.

Minuts més tard, han aparegut diversos activistes organitzats en grups i disfressats, per exercir de forma pacífica i silenciosa una 'performance' que denunciava la utilització de pesticides, l'abocament de residus plàstics al mar, així com l'extinció de les espècies.

Prop de la pancarta principal, una activista tranquil·litzava als afectats en els vehicles en la carretera amb una pancarta en la qual es podia llegir 'Deu minuts només".

Entre les pancartes portades pels activistes es podia llegir 'Tots Som Vida', 'El temps s'acaba', 'Em falta aire', 'Stop CO2', 'Matar-me és autodestrucció', 'Stop Pesticides' o 'No queda temps'. Alguns dels cartells portaven el símbol de l'organització, i alguns nens que participaven en l'acció portaven una pancarta vermella en forma d'interrogant en la qual es podia llegir 'Futur?'.

Mentre alguns cotxes emetien xiuletades de protesta, diverses persones han sortit dels seus vehicles per gravar als activistes i els han mostrat el seu suport. Alhora, integrants de vehicles que circulaven en l'altre carril i contra direcció han mostrat mitjançant salutacions i aplaudiments el seu suport a la protesta.

A centenars de metres de l'acció, en el mur de la catedral, penjava una altra pancarta de 20 metres visible des del punt del tall del trànsit en la qual es podia llegir 'Veritat i Acció. Emergència Climàtica'.

LES TRES DEMANDES DEL COL·LECTIU: EXIGIR 'LA VERITAT', REDUIR LES EMISSIONS DE CO2 ABANS DE 2025 I DONAR MÉS PODER A les ASSEMBLEES CIUTADANES A l'HORA DE FER POLÍTIQUES

"Cal explicar l'estat en el qual vivim a la gent, que és d'urgència, perquè entre tots puguem enfrontar aquest canvi", ha explicat Moreno a Europa Press, alhora que ha afegit que una de les primeres demandes d'Extinction Rebellion és que "la gent conegui la veritat".

En aquest sentit, Moreno ha apuntat als científics com a autors de milers d'estudis que anuncien la situació "d'emergència climàtica". "Ens hem carregat pràcticament el 80 per cent de la biomassa en insectes pol·linitzadors, que són la base de la cadena de transmissió d'informació de la naturalesa. No podem seguir així, la gent ha de conèixer la veritat", ha expressat la portaveu de l'organització a Balears.

D'altra banda, Moreno ha manifestat que una altra de les demandes del col·lectiu és que les emissions de CO2 es redueixin a zero abans del 2025, i no el 2050 com té establert la Comissió Europea, l'òrgan executiu i políticament independent de la Unió Europea.

Segons aquest objectiu, la Comissió ha de fer que Europa "lideri el camí cap a la neutralitat climàtica mitjançant la inversió en solucions tecnològiques, la capacitació dels ciutadans i l'harmonització de l'acció en àmbits clau com la política industrial, el finançament o la investigació" perquè el continent sigui "climàticament neutre d'aquí a 2050".

Finalment, Extinction Rebellion defensa que les polítiques que es duguin a terme per lluitar contra el canvi climàtic estiguin basades "en una democràcia real". Per aconseguir aquest objectiu, Moreno ha explicat que aquestes polítiques "han d'estar monotonitzades per assemblees ciutadanes". "No basta anar a votar cada quatre anys, cal prendre acció", ha reivindicat la portaveu.

"Estem vivint un estiu de molta calor, i aquesta calor continuarà. Les polítiques són insuficients i prova d'això és l'ampliació de l'aeroport o la construcció de l'autopista de Llucmajor a Campos. Hi ha milers d'estudis científics que avalen els nostres arguments des de fa anys. Optem per la desobediència civil pacífica", ha conclòs Moreno.

MÉS ACCIONS PREVISTES A LA TARDOR

El col·lectiu ha anunciat que s'esperen "més accions massives" a Balears, així com en altres punts d'Espanya i del món. Cal recordar que és la segona acció del col·lectiu a Mallorca, que ja va exercir una 'performance' de protesta l'abril passat a la Plaça Espanya de Palma.

En l'àmbit internacional, a l'abril de 2019, un grup de manifestants van ocupar i bloquejaren cinc llocs claus de Londres, un fet que va desencadenar diverses detencions per part de les autoritats londinenques. Segons el col·lectiu, s'han portat accions en més de 30 països i se'n esperen "moltes més".

