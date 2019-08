22 de agost de 2019

Extingeixen un incendi en un camió que transportava combustible en una pista de l'aeroport de Palma

PALMA DE MALLORCA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers d'Aena han sufocat aquest dijous un incendi que s'ha registrat en un camió de transport de combustible dins d'una de les pistes de l'aeroport de Palma.

Segons han informat fonts d'Aena, el succés ha tingut lloc aquest matí. L'incendi s'ha generat, per causes que encara es desconeixen, a la part posterior d'un camió cisterna, però no ha afectat al tanc de combustible.

El conductor del vehicle ha estat qui ha donat l'avís. El foc ha estat apagat en uns deu minuts sense provocar ferits. Tampoc ha afectat l'operativa de l'aeroport.