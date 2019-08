La Federació Hotelera creu que la vaga de Kellys ha tingut una incidència "poc significativa"

EIVISSA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federació Hotelera de les Pitiüses ha considerat que la vaga de cambreres de pis ha tingut una incidència "poc significativa" en la majoria d'establiments d'Eivissa. A Formentera, el seguiment de l'atur va ser nul.

Des del col·lectiu han assegurat que unes 2.000 Kellys van secundar els aturs a Eivissa.

En declaracions a Europa Press, des de la patronal han reconegut que no volen entrar en "guerres de xifres" i així, excepte en algun hotel -dos o tres- en els quals sí que hi ha hagut seguiment, en la resta hi ha hagut una participació "molt, molt baixa".

La Federació ha recordat que una vaga "mai és bon assumpte", encara que "el que està darrere en aquest tema és una guerra sindical i aquí hi ha un sindicat que ha volgut agafar protagonisme i que no està en la negociació col·lectiva i no té cap rellevància".

"Han manipulat a aquest moviment per guanyar protagonisme", han assegurat des de la FEHIF, insistint que "no estan en la taula de negociació col·lectiva, però són els qui ho ataquen", en referència al sindicat CGT.

Segons ha afegit la patronal, "no té cap sentit" que la vaga s'hagi celebrat a Eivissa, quan els diferents temes es negocien a Mallorca.

Per saber si la imatge turística d'Eivissa s'ha vist perjudicada pels aturs, caldrà esperar, segons han conclòs, afirmant també que "cap vaga beneficia".

600 PERSONES EN LA MANIFESTACIÓ

Prop de 600 persones es van manifestar aquest diumenge pels carrers d'Eivissa per reclamar la regulació de les càrregues de treball de les cambreres de pis, tancant així la vaga d'aquest cap de setmana.