25 de setembre de 2019

El Govern engega el seu programa de divulgació de productes locals a les escoles

PALMA DE MALLORCA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha engegat el programa de promoció i divulgació de productes locals a les escoles per donar a conèixer els aliments frescos, com les fruites, verdures, hortalisses, la llet i el peix de Balears, així com els productes elaborats en la comunitat autònoma.

Per a aquest curs, 2019-2020, s'han projectat 60 sortides, gairebé el doble de les que es van fer el curs 2018-2019. Les activitats estan dirigides a alumnes de primària, des de tercer a sisè. El programa es desenvolupa a totes les illes i és gratuït.

En concret, el programa consta de quatre unitats didàctiques: varietats locals, de la mar a la taula, conèixer als productors i sector primari i aliments de Balears.

El programa es desenvolupa a través de la Direcció general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària de la Conselleria amb el suport de Serveis de Millora Agrària i Pesquera de Balears (Semilla).