12 de agost de 2019

El Govern estalvia gairebé set milions als ciutadans després d'eliminar la taxa de renovació de la targeta sanitària

PALMA DE MALLORCA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha afirmat aquest dilluns que el Servei de Salut de Balears (IbSalut) ha estalviat als ciutadans de les illes prop de set milions d'euros amb l'eliminació de la taxa per renovar la targeta sanitària.

Segons han informat, aquest mes es compleixen quatre anys de la tornada de la targeta sanitària universal gratuïta. Tenia imposada una taxa per renovació de 8,43 euros per a les targetes generals; 5,90 euros per a famílies nombroses, i 4,22 euros per a famílies nombroses especials. Solament estaven exemptes els pensionistes i les persones beneficiàries de les rendes mínimes d'inserció.

Segons les dades del Servei de Salut, eliminar aquesta taxa ha beneficiat a 822.904 persones i ha suposat una minva d'ingressos de més de 6,84 milions d'euros.

Des de la tornada de la targeta sanitària universal gratuïta, s'han generat 790.916 targetes generals; 27.615 targetes de famílies nombroses, i 4.373 de famílies nombroses especials.