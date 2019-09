10 de setembre de 2019

El Govern no farà "el que faria el PP" per estabilitzar la situació financera de Balears

PALMA DE MALLORCA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Assumptes Socials i Esports, Fina Santiago, ha afirmat aquest dimarts al ple del Parlament que el Govern no farà "el que faria el PP" per estabilitzar la situació financera de Balears i ha afegit que, davant el pla d'estabilitat econòmica que prepara l'Executiu balear, aprofitaran per reforçar el sistema públic de l'administració.

En resposta a la diputada Popular, Margalida Duran, que ha preguntat quin tipus de retallades en l'àmbit social tenia previst fer la conselleria, Fina Santiago ha considerat que, davant una situació així, el Partit Popular només considera la possibilitat de "fer retallades" en serveis públics, mentre que des del Govern consideren que existeixen altres fórmules.

En aquest sentit, Fina Santiago ha acusat la dreta de "voler una administració feble" i "d'aprofitar qualsevol oportunitat per fer retallades". Així mateix, Santiago ha explicat que el Govern vol una administració "forta" i que "reparteixi riquesa".

A més, Fina Santiago ha argumentat que, en moments de bonança econòmica, la dreta a Balears duu a terme projectes "immensos" mentre que, segons la consellera, l'actual Govern projecta "residències i centres de dia".