1 de octubre de 2019

Guasp acusa el Govern de "fer vestits a mesura" en la contractació d'alts càrrecs

PALMA DE MALLORCA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, Patricia Guasp, ha acusat el Govern de "fer vestits a mida" en referència a la modificació de les bases de les convocatòries per a la contractació d'alts càrrecs de l'Executiu balear.

En concret, Guasp s'ha referit a l'última modificació dels requisits i mèrits de les bases per cobrir el càrrec de director gerent de l'Institut d'Indústries Culturals i pel qual es requereix actualment el B2.

En aquest sentit, la diputada i portaveu adjunta del Grup Parlamentari Ciutadans ha acusat el Govern de fer "política a la carta", per "l'eliminació de l'anglès com a mèrit". "No consideren necessari saber anglès per atreure inversions internacionals, la projecció exterior i l'atracció de produccions estrangeres a Balears?", ha preguntat Guasp.

"Des de l'estrany cessament de l'anterior director fins a la nova convocatòria té tota la pinta que han pretès fer un vestit a mesura per col·locar a algú en concret que no té el certificat C de català, ni els coneixements necessaris d'anglès per exercir el lloc. Política a la carta", ha acusat Guasp.

Per la seva banda, la responsable de Cultura de l'Executiu balear ha expressat que "no té sentit" per part de Ciutadans criticar la convocatòria "abans i després de ser modificada". "No vegi fantasmes on no n'hi ha. Una cosa és la normativa de contractes d'alta direcció que depenen de l'Estat i l'altra nostra voluntat és complir el que ha sortit a les bases".

Guasp ha recordat que des de Ciudadanos sempre han reivindicat que la llengua catalana "sigui considerada com a mèrit i no com a requisit" amb l'objectiu de "no crear diferències discriminatòries i atreure talent".

D'altra banda, la diputada 'popular' Núria Riera ha criticat la gestió de la Cultura a l'Executiu autonòmic, així com les bases de les convocatòries, alguna cosa al que Costa ha contestat "sí, senyora Riera", i no ha volgut entrar al debat.

"La responsabilitat dels nomenaments és del conseller en qüestió. Estaria bé que actualitzés els seus arguments perquè no sóc la responsable de Transparència", ha contestat finalment Costa a Riera. "Per parlar de funcionaris públics vostè no és la més indicada", ha finalitzat Costa.