10 de setembre de 2019

Guasp critica que el Govern hagi "augmentat" els alts càrrecs i Costa li retreu l'augment de conselleries a Eivissa

PALMA DE MALLORCA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grup Parlamentari Ciutadans (Cs), Patricia Guasp, ha criticat aquest dimarts que el Govern hagi "augmentat" els alts càrrecs i el personal eventual de l'Executiu balear i la portaveu del Govern, Pilar Costa, li ha retret "l'augment" de conselleries en el Consell Insular d'Eivissa, governat pels 'populars' amb el suport de Cs.

Guasp ha fet aquestes declaracions durant la seva exposició de motius en el Parlament balear, quan la seva formació ha interpel·lat al Govern perquè expliqués la "política duta a terme pel Govern" respecte a "l'augment de personal eventual" de l'Administració autonòmica durant el primer ple de la legislatura.

La diputada ha assenyalat que el Govern "ha augmentat els alts càrrecs en un 16 per cent i els assessors i càrrecs de confiança en un 40 per cent". "Hem passat de 10 conselleries a 11, de 64 alts càrrecs a 74, i de 50 assessors i càrrecs de confiança, a 70", ha argumentat la diputada.

Guasp ha subratllat que "el Govern va decidir engreixar la seva estructura amb més càrrecs polítics quan ja coneixia que s'havien excedit del sostre de despesa en 240 milions d'euros i que caldria fer retallades als Pressupostos de 2019", per la qual cosa ho creu "una temeritat i una irresponsabilitat".

També la diputada ha volgut fer especial referència a la nova secretaria autonòmica competent en política lingüística, "que el Partit Socialista li ha lliurat a l'ala més radical de MÉS".

COSTA RESPON QUE "ÉS DEMAGÒGIC" POSAR AQUEST DEBAT DAMUNT DE LA TAULA

Per la seva banda, Costa ha lamentat que "una pregunta d'aquestes característiques ja és un tòpic a cada inici de legislatura" i que la política del seu equip se centra en "comptar amb els millors professionals".

"La nostra selecció de personal es fonamenta en la capacitat professional i experiència. Tenim una voluntat de canvi cap al govern progressista. Tots els càrrecs compleixen amb aquests requisits i es pot comprovar al portal de transparència", ha argumentat la portaveu.

"És fàcil i covard tirar la pedra i amagar la mà", ha retret Costa a Guasp "per no donar noms concrets". "Si ho compara amb les administracions d'altres comunitats, som els que tenim menys càrrecs públics. No puc compartir el seu discurs d'intent de menyspreu al personal eventual. Encara que ho repeteixin cada 30 segons no és una realitat", ha puntualitzat la portaveu de l'Executiu balear.

"No parlem solament de quantitat sinó de qualitat. Crec que és molt greu i demagògic posar aquest debat damunt de la taula", ha conclòs Costa.