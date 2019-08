1 de agost de 2019

José Lladó Iglesias és nomenat nou director gerent de l'IdISBa

PALMA DE MALLORCA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

José Lladó Iglesias ha estat nomenat el nou director gerent del Patronat de la Fundació de l'Institut d'Investigació Sanitària Balears (IdISBa) en una sessió extraordinària celebrada aquest dijous en la Conselleria de Salut en la qual s'ha constituït nou Patronat.

Segons ha informat la Conselleria de Salut i Consum en un comunicat, el nou gerent substituirà David Martínez.

José Lladó (Palma, 1984) és llicenciat en Administració i Empreses i en Dret, ambdues titulacions obtingudes a la Universitat Autònoma de Barcelona. Té diversos estudis postuniversitaris, entre ells un en gestió sanitària per la UIB. Des d'octubre de 2015 era director de Gestió i Serveis Generals de l'Hospital de Son Espases.

El Patronat és el màxim òrgan de representació de l'IdISBa, creat el 2013, i que des de gener d'aquest any està acreditat per l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), un fet que ha permès situar-l'ho en la primera línia de la investigació sanitària que es duu a terme a Espanya. Està format, entre altres, per membres de les entitats signatàries del Conveni de la seva creació.

ALTRES MEMBRES DEL PATRONAT

El patronat està presidit per la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, i està pendent de nomenament el primer vicepresident. El rector de la UIB, Llorenç Huguet i el director general del Servei de Salut de Balears, Juli Fuster, seran els vicepresidents segon i tercer.

Entre els vocals es troba Guadalupe Pulido Román, secretària general de la Conselleria de Salut; María Eugenia Carandell Jäeger, directora d'Assistència Sanitària del Servei de Salut, i Enrique García Riaza, vicerector d'Investigació de la UIB.

També són vocals Agustina Vilaret González, secretària autonòmica d'Universitat i Investigació; Josep Lluís Pons Hinojosa, director general de Política Universitària i Investigació, i María Antonia Font Oliver, directora general de Salut Pública i representant de la Fundació Banc de Sang i Teixits de Balears.

D'altra banda, està pendent de nomenament el representant de la conselleria competent en matèria d'hisenda i pressupostos.

Finalment, són membres del Patronat Maria Isabel Rodríguez Baos, que exerceix de secretària, i Javier Vázquez Garranzo, representant de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma.