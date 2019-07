24 de juliol de 2019

L'economia balear "continua desaccelerant-se" i el creixement durant el primer trimestre baixa al 2%, segons la CAEB

PALMA DE MALLORCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'economia balear continua durant el primer trimestre de l'any en la senda de desacceleració que manté des de 2018 amb un creixement del 2 per cent interanual, dues dècimes menys que el trimestre anterior (2,2 per cent), segons l'informe 'Evolució Econòmica' presentat aquest dimecres per la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB).

Segons ha informat la patronal, l'informe puntualitza que l'alentiment del creixement entre els mesos de gener i març (-0,2 pp) ha resultat inferior a la del quart trimestre del passat exercici (-0,3 pp), així com a la del tercer (-0,4 pp), la qual cosa indica que l'economia es desaccelera a "un ritme cada vegada més suau".

Des de la CAEB han indicat que la pauta de desacceleració s'ha estès als diferents territoris insulars de l'arxipèlag. En aquest context, Menorca ha experimentat l'alentiment més acusat (1 per cent) a causa de, fonamentalment, el menor pols que han evidenciat algunes de les activitats més representatives de Menorca. Així, apunten que la marxa de l'ocupació ha perdut força tant en la indústria agroalimentària (-7,1 per cent), com en el comerç (-4 per cent), activitats, ambdues, que expliquen una importància relativa major a Menorca que a la resta d'illes.

Per la seva banda, l'economia d'Eivissa i Formentera ha experimentat una moderació de tres dècimes en el ritme de creixement (2,5 per cent), que s'aproxima gradualment a la mitjana regional. Això s'atribueix, principalment, al fet que aquestes illes estan acusant en major mesura la desacceleració del creixement en les branques turístiques, doncs aquestes activitats tenen un pes major en ambdues illes que en la resta de l'arxipèlag.

Des de la CAEB han assegurat que aquesta evolució se situa en sintonia amb la trajectòria de les principals economies de l'entorn, ja que a la zona de l'euro ha avançat en el primer trimestre al mateix ritme interanual que el trimestre anterior (1,2 per cent), mentre que el creixement de l'economia espanyola amb prou feines s'ha accelerat una dècima.

Entre les causes que expliquen la desacceleració del creixement des del punt de vista de la demanda, la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, ha assenyalat, principalment, al consum de les llars, que en el primer trimestre ha crescut a una taxa estimada de l'1,8 per cent interanual, dues dècimes menys que el trimestre anterior (2 per cent).

"Això s'associa a la moderació del procés de creació d'ocupació i el seu efecte sobre la capacitat i la propensió a la despesa de les llars", ha indicat Planas, qui ha afegit que "aquest efecte s'està veient mitigat, en part, gràcies a l'augment dels salaris", en referència a l'increment dels costos salarials registrat durant el passat exercici a Balears (3,4 per cent), el més elevat del territori nacional (1 per cent).

SECTOR SERVEIS

Des del punt de vista de l'oferta, segons la patronal, l'evolució de l'economia balear respon, en gran manera, al creixement més moderat que s'observa en el sector serveis, dels quals el seu ritme d'avanç per al primer trimestre s'ha estimat en el 2 per cent interanual, dues dècimes menys que en l'últim quart del passat exercici (2,2 per cent).

Des de la patronal han assegurat que aquest comportament del sector serveis s'atribueix, principalment, al consum privat i al menor dinamisme que s'observa en les branques més directament orientades al turisme després dels elevats nivells d'activitat aconseguits en els últims anys.

En aquest sentit, durant el primer trimestre l'afiliació de treballadors ha crescut en les branques més estretament vinculades a l'activitat turística a un ritme mitjà (0,4 per cent) més moderat que el trimestre anterior (1,9 per cent) i inferior a la mitjana regional (2 per cent).

INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ

"La construcció ha experimentat la desacceleració més accentuada, encara que es manté com el sector que més creix a Balears", ha assenyalat la presidenta de CAEB en referència a la pèrdua de cinc dècimes en el ritme de creixement de la construcció durant el primer trimestre fins a situar-se en el 4,3 per cent interanual, una evolució que ha associat "amb el procés de recuperació en el qual encara es troba el sector".

Al mateix temps, la indústria balear ha cedit dues dècimes en el ritme d'avanç durant el primer trimestre fins a situar-lo en l'1 per cent, un fet que, segons Planas, es produeix a "conseqüència de la trajectòria descendent de la producció industrial, que ha retrocedit per segon trimestre consecutiu".

La presidenta ha assenyalat que "l'actual conjuntura econòmica no està exempta de riscos", entre els quals ha destacat "les tensions geopolítiques i comercials que afecten el comerç i al preu del petroli, del qual el sistema energètic és altament dependent; el procés de sortida del Regne Unit de la Unió Europea i l'alentiment de les economies de l'entorn, que afecten la demanda turística; i el progressiu debilitament de les expectatives de les llars i les empreses".

Planas ha recalcat que des de la CAEB creuen que és "necessari un gran pacte públic privat per a la modernització i la transformació productiva de l'economia de Balears, i que cal recordar als representants polítics la necessitat de situar, de manera clara i evident, a les empreses, i especialment, a les pimes en l'eix central de les polítiques econòmiques, perquè no solament s'està desaccelerant l'economia sinó que alhora, la creació d'ocupació està també perdent embranzida".