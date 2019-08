21 de agost de 2019

L'EMT transporta més de 4,1 milions de passatgers en el mes de juliol, un 3,4% més que en 2018

L'Empresa Municipal de Transports de Palma (EMT) ha transportat

al juliol un total de 4.126.260 passatgers, un 3,4 per cent més que al juliol de 2018, quan l'EMT va traslladar a 3.989.804 passatgers.

Així ha informat l'Ajuntament de Palma aquest dimecres en una nota de premsa en la qual ha recalcat que, d'aquesta manera, l'EMT ha superat per primera vegada la barrera dels quatre milions de viatgers transportats durant un mes.

Les línies residencials que han experimentat un major creixement durant aquest mes són la línia 31 (Palma-Sant Jordi-S'Arenal) amb un increment d'un 17,6 per cent respecte a l'any anterior; la línia 10 (Són Cladera-S'Indioteria) amb un 11 per cent; la línia 46 (Gènova-Sant Agustí-Palma) un 6,9 per cent; la línia 8 (Son Roca) amb un 5,9 per cent i la línia 5 un 4,9 per cent.

Segons han indicat, aquestes "bones" xifres s'emmarquen en la dinàmica de creixement que ha experimentat l'EMT en els últims quatre anys. A més, han recordat que durant els primers sis mesos de 2019, de gener a juny, l'EMT va guanyar 974.406 passatgers, unes xifres que suposen un creixement mitjà d'un 4,8 per cent i que s'ha anat experimentant tant en les línies de caràcter residencial com les línies de caràcter turístic.