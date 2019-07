2 de juliol de 2019

Les benzineres automàtiques suposen el 5% del total a Balears

PALMA DE MALLORCA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Les benzineres automàtiques a Balears suposen el cinc per cent del mercat de la venda al detall de carburant, segons un estudi realitzat per l'Associació Nacional d'Estacions de Servei Automàtiques (Aesae).

Segons les dades que maneja l'Associació, l'arxipèlag és la cinquena Comunitat Autònoma a la cua en estacions de servei automàtiques d'Espanya amb un total de nou punts, superant a La Rioja, Navarra, Astúries i Cantàbria.

Així, les illes estan molt per sota del percentatge de penetració nacional (7,6 per cent) d'aquest model, amb un cinc per cent.

D'altra banda, Aesae demana a les Administracions locals que "no posin barreres al lliure mercat ni a la transformació del sector", després que el Tribunal Suprem sentenciés eliminar l'obligació de tenir personal a les estacions automàtiques. Encara que segons l'entitat, que celebra la mesura, aquesta "encara no ha donat encara els fruits desitjats".

Quant al preu, l'estudi comprova que les benzineres independents són entre 11 i 13 cèntims per litre més assequibles que les tradicionals. De mitjana en benzina, les tradicionals marquen un preu d'1,378 euros enfront d'1,266 euros de les automàtiques. I en gasoil 1,266 euros, enfront d'1,172 euros.