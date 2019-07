17 de juliol de 2019

Les reunions de Cort per a la millora del barri del Camp Redó apunten a la demolició de l'edifici Bloc VIII

PALMA DE MALLORCA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La primera Comissió Tècnica per a la rehabilitació del barri del Camp Redó s'ha reunit aquest dimarts en l'oficina del Districte Nord, en una trobada que apunta a posar les bases per a la demolició de l'edifici del Bloc VIII.

Segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat, després de la reunió, els gestors de Cort han expressat la intenció de "donar continuïtat a aquesta Comissió Tècnica per agilitar la coordinació i comunicació entre diferents àrees de l'Ajuntament implicades en la tasca de rehabilitació" del barri.

Per la seva banda, el coordinador de districte Nord de l'Ajuntament, Miguel Ángel Barceló, ha afegit que "la millora del Camp Redó és una de les prioritats del districte, i actuacions com la demolició del Bloc VIII seran un punt de partida per a un canvi de dinàmica dins del barri".

Els objectius de la comissió són acordar, organitzar i desenvolupar de manera coordinada entre les diferents àrees de l'Ajuntament de Palma intervencions a la zona dels habitatges socials del Camp Redó i està formada per representants de Benestar Social, Emaya, Seguretat Ciutadana, Infraestructures, Urbanisme, Joventut, Igualtat, Participació i Sanitat i Consum de l'Ajuntament de Palma.

Finalment, des de Cort han informat que "també es convida a participar de la Comissió a l'Oficina de Defensa de la Ciutadania, l'Ibavi i la Policia Nacional".