1 de agost de 2019

L'ONCE augmenta les vendes de joc un 5,42% a Balears i aconsegueix els 752 empleats a la Comunitat

L'ONCE ha augmentat aquest any a Balears les vendes de joc un 5,42 per cent, ha realitzat 28 contractes indefinits a venedors de l'organització i ha aconseguit els 752 empleats a la Comunitat.

Segons ha informat l'entitat durant la presentació d'un informe a Palma, la venda dels seus productes de loteria van augmentar, en l'àmbit nacional, un 8,5 per cent fins als 2.160,9 milions d'euros. A Balears, les vendes de joc van augmentar un 5,42 per cent.

Des de l'ONCE han indicat que han convertit en indefinits un total de 1.033 contractes de venedors aquest any, totes persones amb discapacitat, mentre que a les Illes van signar com a fixos un total de 28 agents venedors.

A més, han recordat que han donat acolliment i dissenyat una acció a mesura per les 3.206 persones que han perdut la vista aquest any i es van apropar a l'organització per rebre una atenció personalitzada i específica, d'elles 56 a Balears.

El delegat territorial de l'ONCE a Balears, José Villaseca, i la presidenta del Consell Territorial, María del Carmen Soler, han destacat durant la presentació de l'informe que aquestes són xifres positives que persegueixen una "fi última, crear ocupació per a persones amb discapacitat coneixedors que un salari digne és la millor manera d'inclusió possible".

Segons l'informe elaborat per la consultora PwC per a l'organització, el grup social representa un 0,52 per cent de l'ocupació d'Espanya, és el primer ocupador en l'àmbit estatal de persones amb discapacitat; i significa, per nivell de facturació, el 0,27 per cent del Producte Interior Brut(PIB).