MÉS per Mallorca participarà en la Diada de Catalunya del pròxim 11 de setembre

PALMA DE MALLORCA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de MÉS per Mallorca en el Parlament, Miquel Ensenyat, participarà com a representant del seu grup en la Diada de Catalunya del pròxim 11 de setembre, convidats per Esquerra Republicana de Catalunya.

Així ho ha explicat el líder de MÉS en una roda de premsa amb motiu de l'inici del període de sessions del Parlament en la qual també ha aprofitat per condemnar una "recent agressió amb pintades en el cotxe" a Paula Rotger, la treballadora de l'aeroport de Palma que va denunciar un presumpte cas de discriminació lingüística el passat mes de juny.