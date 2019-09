25 de setembre de 2019

El Parlament demana incorporar "com a delicte l'apologia del franquisme"

Un diputat de Vox ha recitat versos de Valtonyc i del 'Cara al Sol' durant la seva intervenció La Cambra condemna l'enaltiment del franquisme que va tenir lloc a la plaça de toros de Palma a l'agost i demana una investigació

PALMA DE MALLORCA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha condemnat aquest dimecres l'enaltiment del franquisme del 9 d'agost a la plaça de toros de Palma amb la reproducció de l'himne de la Falange, el 'Cara al sol', i ha demanat una investigació sobre aquest tema. També ha sol·licitat al Govern estatal el fet que incorpori "com a delicte l'apologia del franquisme".

Així s'ha aprovat durant el transcurs d'una comissió parlamentària durant la qual un diputat de Vox, Sergio Rodríguez, ha recitat versos de Valtonyc i de l'himne franquista.

En concret, Rodríguez ha llegit fragments de cançons de Valtonyc com "el rei Borbó i les seves mogudes, no sé si caçava elefants o anava de putes, per fer diana emprava al seu germà"; "un dia ocuparem Marivent amb un Kalashnikov" o "Jorge Campos --líder de Vox a Balears-- mereix una bomba".

Posteriorment, ha llegit: "Tornaran banderes victorioses, al pas alegre de la pau i portaran preses cinc roses: les fletxes del meu feix", la quarta estrofa de l'himne de la Falange Espanyola de les JONS.

Així, ha dit que aquest himne es va crear pensant a fer "una cançó alegre i exempta d'odi" i, en contraposició, ha dit que la Internacional --himne socialista i comunista-- sí que se sent a pesar que arrossegui "100 milions de morts".

Davant això, el diputat del PI, Josep Melià ha assenyalat que no li agraden les cançons que inciten a l'odi o creen fractura social, independentment que el seu contingut sigui més suau, doncs s'han d'analitzar en context.

La portaveu adjunta de Podem, Esperança Sans, ha assenyalat per la seva banda que la "mareja i provoca nàusees" veure "com es frivolitza amb un tema com aquest" i ha censurat que algunes persones tinguin el "franquisme com l'època daurada d'aquest país".

Per la seva banda, la portaveu del PSIB, Sílvia Cano, ha censurat que "es banalitzi" el franquisme i ha criticat que el PP no vulgui condemnar la reproducció del 'Cara el sol' a la plaça de toros.

Cano també ha considerat "indigne" que es compari "l'himne del partit socialista amb el de la dictadura franquista, que és un himne de repressió i mort".

Respecte a la investigació, el Parlament ha aprovat instar el Govern al fet que investigui des de la Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i de Bon Govern una possible vulneració de la Llei de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears, i a prendre les mesures oportunes sobre aquest tema.