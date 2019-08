23 de agost de 2019

Perpinyà reitera el seu suport "total i complet" a l'anterior direcció d'Emaya

PALMA DE MALLORCA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El president d'Emaya i regidor de Medi ambient i Benestar Ambiental, Ramón Perpinyà, ha reiterat aquest divendres el seu suport "total i complet" a l'anterior direcció de l'empresa pública, que es troba sota investigació judicial pels abocaments d'aigües residuals a la Badia de Palma.

Preguntat per aquest assumpte en un acte, Perpinyà ha recalcat que la qüestió està sobre secret de sumari, per la qual cosa ha rebutjat fer més declaracions. D'aquesta manera, s'ha limitat a remetre's al comunicat que va enviar aquest dijous l'equip de govern, en el qual asseguraven que no es va cometre "cap tipus d'irregularitat".

S'investiga un possible delicte mediambiental i si es van gestionar correctament els recursos municipals per intentar resoldre el problema dels abocaments. En el comunicat, Cort també va manifestar el seu suport a l'exgerent de l'empresa pública, Imma Mayol.

Segons fonts municipals, dilluns passat Perpinyà va convocar al Consell d'Administració de l'empresa pública -del que formen part representants de l'oposició- per informar-los de l'existència de la investigació, després de publicar-se que la Guàrdia Civil havia registrat la seu d'Emaya. La investigació va arrencar arran de la denúncia d'un particular.

La portaveu de Cs Palma, Eva Pomar, va lamentar que en aquesta reunió Perpinyà no els va donar més informació de la qual s'havia publicat en els mitjans, i va criticar que la convocatòria es produís recentment, després de l'aparició de notícies en premsa, malgrat que feia temps que la investigació portava estava en marxa.

D'altra banda, existeix una altra denúncia, en aquest cas d'una associació de navegants, presentada a finals de maig contra la Conselleria de Medi ambient del Govern. L'entitat demana que s'investigui si va poder incórrer en algun delicte per no perseguir els abocaments d'aigües residuals pel dany a les praderies de Posidònia. Segons fonts properes al cas, el Jutjat de Guàrdia va traslladar la denúncia a la Fiscalia de Medi ambient.