Pimeef lamenta els "preocupants" fets de la festa il·legal a Eivissa i mostra el seu suport a efectius i institucions

EIVISSA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef), ha mostrat el seu "més complet suport" a l'Ajuntament de Sant Josep i a les forces i cossos de seguretat davant els "preocupants" fets registrats en Platges de Comte, on es va desmantellar una festa il·legal amb més de 70 detinguts i 13 ferits.

Des de la patronal han ressaltat la "professionalitat" amb la qual van actuar les forces de seguretat en una situació "complexa" i que va comptar amb el "vergonyós i presumptament delictiu" comportament d'assistents a la festa il·legal.

En un comunicat, la patronal ha confiat que es mostrin "sense complexos" actuacions de totes les institucions tendents a eliminar les il·legalitats i que "en gens beneficien al poble eivissenc".

"La tolerància amb la competència deslleial ha de ser zero i així ha de fer-se saber a tots els grups organitzats que aterren aquí per fer el seu 'agost' particular en diferents pràctiques il·legals", han considerat des de Pimeef.

La patronal ha criticat que els organitzadors de l'esdeveniment triessin una zona protegida per celebrar la festa "amb el consegüent perill per al medi ambient i per als mateixos assistents", assegurant que aquestes accions podrien ocasionar una "catàstrofe humana i mediambiental".