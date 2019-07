La Policia Local retira 15 motocicletes elèctriques a la Platja de Palma

PALMA DE MALLORCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Local de Palma han retirat aquest dimecres 15 motocicletes a la Platja de Palma per incomplir les condicions de circulació.

Segons ha informat el cos en una nota de premsa, la Policia ha realitzat aquest matí, a la plaça de Les Meravelles, un control destinat als vehicles elèctrics que es lloguen a la Platja de Palma i que han provocat queixes entre els veïns.

De les 15 motocicletes requisades, 14 han estat retirades per no estar matriculades i una altra perquè el seu conductor no portava el casc.

Des de la Policia Local han indicat que aquest tipus de controls continuaran amb la finalitat d'aconseguir que els vehicles destinats al lloguer compleixin les condicions reglamentàries i de seguretat exigibles.