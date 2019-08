El PP demana que Armengol comparegui per informar sobre les actuacions per reclamar a l'Estat 177 milions de 2019

PALMA DE MALLORCA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El president del PP balear, Biel Company, ha registrat aquest divendres en el Parlament una petició de compareixença "urgent" de la presidenta del Govern, Francina Armengol, perquè informi sobre les actuacions per reclamar a l'Estat els 177 milions d'euros pendents de les entregues a compte de 2019.

A més, el PP ha presentat una Proposició no de Llei (PNL) en la qual, entre altres punts, insten al Consell de Ministres a aprovar un Reial decret Llei que permeti transferir immediatament aquests fons a les Comunitats Autònomes (CCAA).

Amb la iniciativa, el PP vol que el Parlament es posicioni de forma "ferma i contundent" davant el Govern d'Espanya per reclamar el pagament de les entregues a compte, la liquidació definitiva de 2017 i els recursos de l'IVA.

A més, demanen al Govern que esgoti "la via política" però que en cas que el 30 de setembre no s'hagi arribat a una solució per la via del diàleg, emprengui la via judicial.

En aquesta PNL també reclamen al Ministeri d'Hisenda que convoqui "immediatament" el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per intentar trobar una solució "consensuada" al problema del finançament autonòmic.

En declaracions als mitjans, Company ha criticat que quan el Govern central estava presidit pel PP, Armengol parlava de "triple traïció, robatori a Balears i retallades inacceptables". "Ha de deixar d'estar amagada, de vacances i explicar que gestions està fent", ha declarat.

Finalment, el líder dels 'populars' a les Illes ha assenyalat que el PSOE està intentant "fer creure a la gent que, si no donen suport a Pedro Sánchez, tot s'atura".