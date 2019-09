13 de setembre de 2019

El PP titlla de "molt greu" que l'IMAS no denunciés immediatament la violació a la residència de la Bonanova

PALMA DE MALLORCA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha qualificat aquest divendres com "molt greu" que l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS) no denunciés "immediatament" la violació per part d'un empleat de la residència de la Bonanova a una interna de 94 anys.

En roda de premsa, el conseller i portaveu del partit en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha mostrat els seus "dubtes" sobre el protocol seguit per l'IMAS després de la violació, que ha titllat com a "terrible succés".

A més, ha explicat que el PP ha registrat una pregunta amb caràcter d'urgència perquè el Consell detalli "la cronologia dels fets" en el ple del 19 de setembre perquè "fa l'efecte que alguna cosa s'ha volgut ocultar".

En aquest sentit, el PP recorda que "els responsables de l'IMAS no van sortir en roda de premsa fins un dia després de la publicació dels gravíssims fets en els mitjans de comunicació" i que "fins a algun diari ha publicat que es va trigar dos dies a denunciar la violació davant la Policia i que els periodistes han tingut dificultat per entendre o saber què es va fer des del succés fins a la denúncia".

Galmés, qui ha mostrat el seu suport a la víctima i la seva família, ha indicat que aquesta pregunta cerca que es detalli la cronologia del procediment seguit, i s'esclareixi com i qui va seleccionar al treballador que actualment està a la presó.

OPOSICIONS EN L'IMAS

Galmés ha fet referència també a les oposicions per al personal de l'IMAS, que comencen el dissabte, i ha considerat que "han de parar-se" perquè "abans que es realitzen, han d'unificar-se criteris amb els del personal del Consell de Mallorca, ja que són treballadors de la mateixa institució".

Segons ha defensat el 'popular', hi ha treballadors de l'IMAS "amb contractes precaris" que volen una solució en la qual es valori la seva experiència i el que ha invertit l'administració en la seva formació. Així, ha exigit un tracte igual al que tenen els opositors i al de la resta dels treballadors del Consell.