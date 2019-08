1 de agost de 2019

Reobren les platges a Santa Eulària, encara que continua prohibit el bany

EIVISSA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Santa Eulària (Eivissa) ha reobert les seves platges poc abans de les 14.00 hores després de tancar-les aquest dimecres a causa que una embarcació havia encallat en el port.

El Consistori ha afirmat que no hi ha restes de gran grandària que puguin ser perilloses per a les persones, encara que mantindrà una vigilància especial tota la tarda per retirar qualsevol element que pugui arribar a la platja. Els usuaris encara no podran banyar-se posat que es mantenen les banderes vermelles.

L'Ajuntament de Santa Eulària havia decretat el tancament de les platges urbanes i del riu després que una embarcació encallada a la zona del port s'hagués trencat pel fort vent.

Segons el Consistori, aquesta mesura s'havia adoptat per minimitzar els riscos per a les persones davant la possible arribada de restes de l'embarcació o restes d'abocaments d'elements potencialment contaminants.