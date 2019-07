24 de juliol de 2019

El servei de vigilància de la posidònia fa moure gairebé 2.500 embarcacions en comprovar que estaven mal fondejades

PALMA DE MALLORCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servei de vigilància de la posidònia ha comprovat el fondeig de 23.887 embarcacions des del seu inici, el 15 de maig, fins al 20 de juliol i ha informat que 2.479 elles han hagut de moure's en comprovar que estaven mal fondejades.

Segons ha informat la Conselleria de Medi Ambient i Territori en un comunicat, un total de 5.485 patrons han estat informats pel Servei del contingut del Decret de posidònia i 2.918 embarcacions s'han posat en contacte per demanar assessorament sobre la idoneïtat de la ubicació on pensaven fondejar.

El conseller de l'àrea, Miquel Mir, ha considerat aquesta dada com a "molt positiva" perquè "demostra una conscienciació creixent respecte la necessitat de conservar aquesta fanerògama marina".

Mir ha recordat que hi ha 15 embarcacions en tot l'arxipèlag que es dediquen a donar aquest servei i ha afegit que es col·labora amb altres organismes i entitats, com, per exemple, l'Institut Balear de la Naturalesa (Ibanat) i les reserves marines per incorporar les seves embarcacions com a suport a les pròpies del Servei.

Cal recordar que si algú veu una embarcació que pugui estar fondejada sobre posidònia, és necessari avisar l'112 perquè la denúncia sigui traslladada als Agents de Medi Ambient. En aquests dos mesos, el telèfon d'emergències ha rebut 107 trucades de denúncia.