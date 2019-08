12 de agost de 2019

Un sindicat policial censura la "falta d'organització" de les institucions davant l'arribada de pasteres a Balears

PALMA DE MALLORCA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicat de la Policia Nacional, Justícia Policial (Jupol), ha censurat la "falta d'organització" per part de les institucions davant l'arribada de pasteres a Balears aquests "últims dies".

Segons han assenyalat, davant l'arribada d'immigrants a les costes de les Illes torna a posar-se de manifest la "precarietat" amb la qual els seus companys han d'"exercir el seu treball" per "la falta de mitjans de protecció davant malalties contagioses i l'escàs personal policial", entre altres qüestions.

Davant això, Jupol insta les institucions que amb "caràcter urgent" s'elabori un protocol d'actuació d'acord a la situació actual davant l'arribada de pasteres, perquè els policies "puguin desenvolupar la seva tasca en condicions òptimes i segures".

Així mateix, han manifestat que aquest problema "no solament és a nivell de Balears", ja que, tal com censuren, "a moltes ciutats de les costes espanyoles les condicions són pèssimes tant per als policies com per als immigrants".