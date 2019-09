25 de setembre de 2019

Un total de 770 alumnes comença el curs als centres superiors artístics de Balears

PALMA DE MALLORCA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 770 alumnes dels centres superiors artístics de Balears ja han començat el curs. Del total, hi ha 519 matriculats a l'Escola d'Art i Superior de Disseny (Easdib), 77 a l'Escola Superior d'Art Dramàtic (Esadib) i 174 al Conservatori.

Tant l'Escola d'Art Dramàtic com la de Disseny pugen en el nombre d'alumnes per a aquest curs 2019/2020. En concret, l'Escola d'Art Dramàtic passa dels 72 als 77 alumnes cobrint al 100% les places en primer i en quart curs.

Pel seu costat, l'Escola de Disseny incrementa el nombre d'alumnes matriculats dels 400 als 519. Cal destacar que aquest centre ofereix els estudis superiors de Disseny (Gràfic, Interiors, Moda i Producte) i els cicles formatius d'Arts plàstiques, Fotografia, Il·lustració i Joieria artística.

D'altra banda, una vegada s'ha apostat per aplicar els númerus clausus per especialitat per aconseguir un creixement orgànic i equilibrat, el Conservatori ha baixat el nombre d'alumnes per a aquest curs. Concretament passa dels 183 als 174 alumnes.