25 de juliol de 2019

El TSJIB condemna al PP a retornar 212.941 euros de la subvenció electoral de 2007

PALMA DE MALLORCA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Balears ha desestimat el recurs del PP i l'ha condemnat a retornar 153.322,44 euros, més interessos (fins a un total de 212.941 euros), de la subvenció electoral de 2007, que la Sindicatura de Comptes va determinar que s'havien pagat de forma indeguda.

En concret, la Sala contenciosa administrativa del TSJIB ha desestimat el recurs del partit contra la reclamació del Govern, que al gener de 2018 li va exigir retornar els 153.322 euros més 59.618 euros d'interessos. Així, la quantia del procediment es va fixar en 212.941 euros.

A més, el PP haurà de pagar també els costos. La sentència no és ferma i contra ella cap recurs de cassació.

REQUERIMENT DERIVAT D'UN CAS DE CORRUPCIÓ

L'exigència parteix d'una sentència judicial que condemnava a l'ex gerent del PP balear Fernando Areal, qui va admetre en un judici en 2015 pagaments en negre en la campanya electoral de 2007 per superar els límits de despesa.

Després de conèixer-se la sentència, el 2016 el Parlament va sol·licitar un informe a la Sindicatura de Comptes --l'òrgan de fiscalització dels comptes electorals-- per esclarir l'incompliment de la llei electoral.

Es va iniciar un expedient que va concloure que, d'haver-se conegut els fets el 2008, la subvenció atorgada hagués estat de 252.176,38 euros, de manera que la Sindicatura va realitzar una proposta de reducció. Havent-se pagat una bestreta del 90 per cent de 497.500 euros, es va determinar que el PP havia de retornar 153.322 euros.

Per això, el Govern va iniciar el tràmit per anul·lar el pagament de la subvenció i exigir la devolució d'aquesta quantitat, la qual cosa requereix un informe del Consell Consultiu, que va avalar el procediment administratiu de revisió d'ofici. Al gener de 2018 el Consell de Govern va aprovar l'acord en el qual va quedar fixada la quantitat de 212.941 euros, acord que el PP va impugnar als tribunals, que ara han resolt el seu recurs.

El TSJIB retreu al PP que el seu recurs contingui "al·legacions polítiques i ideològiques" que són "del tot inútils" en la jurisdicció contenciós-administrativa. Per exemple, el PP va al·legar que la revisió de l'expedient estava contaminada i era parcial, extrem que el TSJIB nega.

Per al Tribunal, el contingut de la sentència penal ferma sobre la corrupció en el partit "és base suficient" per tramitar l'expedient, i que el Govern sol·licités un informe d'actualització a la Sindicatura "és del tot lògic".

La revisió, assenyalen els magistrats, "porta causa i deriva de la sentència penal ferma que declara i castiga una actuació clarament irregular i tipificada en la llei electoral", perquè l'administrador "va ometre intencionadament" l'aportació de vàries sumen, que ascendeixen a gairebé 72.000 euros. "Falsejar la comptabilitat del partit amb vista a obtenir una subvenció produeix les seves conseqüències, no només en l'àmbit penal, sinó també administratiu", conclou el TSJIB.

Així, el Tribunal entén que la conducta del PP "no pot ser ignorada" pel Govern, que "custodia i gestiona la Hisenda pública del territori".

A més, el TSJIB rebutja l'argument del partit que els fets provats de la sentència siguin "només fets reconeguts per un tercer" que no li afecten. Conclou que "per descomptat li afecten directa i íntimament, perquè afecten a la comptabilitat d'aquest partit presentada i declarada en el seu moment, doncs aquesta comptabilitat fraudulenta tenia com a subjecte i beneficiari al Partit Popular".