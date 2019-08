9 de agost de 2019

Unes 650 persones de Balears s''autoprohibeixen' l'accés a sales i webs de joc i apostes

PALMA DE MALLORCA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 652 persones estan donades d'alta en el Registre d'Autoprohibits de Balears, un llistat gestionat per la Direcció General de Comerç, on s'inclouen totes les persones que, a petició pròpia, volen que se'ls prohibeixi l'entrada a locals i llocs 'online' dedicats als jocs d'atzar.

Des de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, de la qual depèn la Direcció General de Comerç, han detallat que dels inscrits, 480, gairebé tres de cada quatre, són homes. La resta, 190, són dones.

D'entre les persones que s''autoprohibeixen' l'entrada a sales i webs de joc, hi ha 44 joves d'entre 19 i 25 anys. Tots, menys un dels inscrits nascuts a partir de 1994, són homes.

La inscripció en el Registre d'Autoprohibits és gratuïta i es pot fer de manera voluntària, però també es dóna d'alta les persones incapacitades mitjançant sentència judicial ferma.

COM INSCRIURE'S

Per inscriure's en el Registre solament s'ha d'emplenar un formulari amb les dades personals de l'interessat. La Direcció General de Comerç, a través del Servei del Joc, gestiona la sol·licitud i envia la informació a totes les sales de joc de la comunitat, així com a les webs de joc i apostes online.

D'aquesta manera, els negocis del sector, que tenen l'obligació de comprovar la identitat dels seus clients, han de denegar l'accés a qualsevol persona que estigui donada d'alta en el registre.

La inscripció en el Registre d'Autoprohibits és indefinida. No obstant això, l'interessat pot demanar que se'l doni de baixa. Per fer-ho han d'haver passat sis mesos com a mínim, des de l'alta a la base de dades. A més, també s'ha d'abonar una taxa autonòmica i dissuasiva de 230,13 euros.

El Registre d'Autoprohibits de la Comunitat Autònoma està en funcionament des de fa 25 anys. En els últims anys, des de 2011, s'han inscrit un total de 115 persones. Durant els set primers mesos d'aquest any ja s'han registrat 10 noves altes. Es tracta d'un lleuger repunt, indiquen, ja que són més altes de les que es van produir el 2018, quan es van comptabilitzar un total de nou.

El 2017, van ser 19 les persones que van sol·licitar inscriure's en el registre autonòmic.

Els 'autoprohibits' de les Illes també tenen la possibilitat de constar en el Registre General d'Interdiccions d'Accés al Joc. Aquest llistat és d'àmbit estatal i, per tant, la prohibició d'accedir a les sales de joc s'amplia a tot el territori espanyol. A dia 1 d'agost de 2019, té 47.700 persones actives. De la mateixa manera que en el registre autonòmic, són majoria els homes.

Segons han detallat, els homes suposen més del 75 per cent: són 35.830 homes enfront de les 11.870 dones que tenen prohibit accedir a sales i webs de jocs d'atzar.