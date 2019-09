23 de setembre de 2019

Uns 13.000 alumnes comencen aquest dilluns el curs de formació professional a Balears

PALMA DE MALLORCA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Uns 13.000 alumnes comencen aquest dilluns el curs de formació professional (FP) a Balears, que aquest any estrena 12 nous cicles com el d'Olis i vins a Binissalem o el de Fusteria i moble en l'IES Politècnic.

La presentació del nou curs ha estat a càrrec del conseller d'Educació, Universitat i Investigació, Martí March, que ha destacat que aquesta legislatura volen que "hi hagi una consolidació de totes les coses que es van fer durant la legislatura passada en matèria de Formació Professional".

Segons ha dit, "actualment l'FP està fent un canvi de realitat i d'imatge". "Les dades ens diuen que cada vegada hi ha més estudiants d'FP i que és més valorada per la societat i el món sindical i empresarial", ha manifestat.

En concret, hi ha ja 13.313 alumnes matriculats en la formació professional que comença avui el curs a Balears. S'ha de tenir present que encara no ha acabat la matriculació de l'FP per a l'alumnat dels cicles que es fan a distància (1.910 sol·licituds), del que està pendent dels exàmens de setembre (471 sol·licituds) i de les sol·licituds fora de termini (2201 sol·licituds).

En aquest sentit, tenint en compte l'evolució de la matrícula dels cursos anteriors i el nombre de sol·licituds pendents, es preveu que se superaran els 15.000 alumnes el 31 d'octubre, quan acaba el període de matriculació.

Actualment, hi ha 1.833 alumnes matriculats a l'FP bàsica, dels quals 253 estudien a Eivissa, 9 a Formentera, 1.371 a Mallorca i 200 a Menorca.

Quant a l'FP de grau mitjà, hi ha un total de 6.937 alumnes matriculats, dels quals 627 estudien en centres d'Eivissa, 21 a Formentera, 5.596 a Mallorca i 693 a Menorca.

Finalment, 4.543 alumnes estan matriculats en cicles superiors d'FP, dels quals 324 els estudien a Eivissa, 3.881 a Mallorca i 338 a Menorca.

Des del Govern han ressaltat "l'augment significatiu" de la matrícula de grau mitjà i de grau superior (570 alumnes de CFGM i 131 de CFGS més que al mateix moment del curs passat). En canvi, constata una "lleugera disminució" de l'alumnat d'FPB que va "d'acord amb la millora" dels resultats acadèmics d'ESO.

MÉS DE 1.100 PLACES DE DOCENTS

En el curs 2019-2020 hi haurà 1.161 places de docents de formació professional a Balears, 48 professors més que el curs passat, per cobrir tant els grups de segon de les implantacions del curs passat, l'augment de grups de primer i la millora en desdoblaments a les classes pràctiques. D'aquestes places, set són de Formentera, 163 d'Eivissa, 135 de Menorca i 855 de Mallorca.

En total, el nou curs comptarà amb una oferta de 410 grups de primer curs, vuit més que el curs passat: 88 d'FP bàsica, 199 de grau mitjà i 123 de grau superior en totes les modalitats i règims. En total el nou curs incorpora 15 cicles nous, dels quals 11 seran de nova implantació.

Segons han destacat, del total dels cicles formatius solament alguns s'imparteixen en la modalitat d'FP dual. Concretament, en el present curs escolar s'imparteixen 15 cicles diferents, dels quals sis són de grau mitjà i nou de grau superior, amb una matrícula total de 309 alumnes.