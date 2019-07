11 de juliol de 2019

Vicenç Vidal i José Vicente Marí Bosó, designats senadors amb els vots en contra de Vox i Cs i l'abstenció del PI

PALMA DE MALLORCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha ratificat aquest dimarts la proposta de designar a Vicenç Vidal (MÉS) i José Vicente Marí Bosó (PP) com a senadors autonòmics, amb 44 vots a favor,vuit vots en contra (Cs i Vox) i l'abstenció dels tres diputats del PI.

A continuació la Mesa del Parlament es reunirà per expedir les credencials dels dos diputats. Just abans de la votació, Cs, Vox i el PI han demanat la paraula i han qüestionat el model de votació per designar els senadors, ja que es vota en bloc i no es pot votar a un senador sense recolzar a l'altre.

El portaveu del PI, Jaume Font, ha titllat de "caducat" i "anacrònic" el model de votació dels senadors, i ha defensat que siguin "homes independents" els qui representin a la Cambra autonòmica en el Senat. A més, el diputat ha emfatitzat que precisament el discurs del president, Vicenç Thomàs, havia parlat de la pluralitat dels vuit grups parlamentaris representats aquesta legislatura.

El portaveu de Cs, Marc Pérez-Ribas, ha avançat que no recolzarien "que el Parlament enviï al Senat a un representant d'un grup nacionalista" els membres del qual prometen els seus càrrecs "apel·lant a un supòsit dret d'autodeterminació". A més, ha remarcat que MÉS no és un dels grups més votats -és el cinquè en nombre d'escons, amb quatre diputats en el Parlament-, per la qual cosa Cs ha al·legat falta de "representativitat".

Pérez-Ribas ha aclarit que no s'oposen al senador proposat pel PP, però que s'han vist "obligats a votar en contra" a causa que la ratificació es fa en bloc.

VOX: "UNA CADIRA AL SENAT A CANVI D'UNA CADIRA AL CONSOLAT"

Per la seva banda, el portaveu de Vox, Jorge Campos, ha lamentat que cap de les forces polítiques ha conversat amb el seu grup per cercar el seu suport. A més, ha dit que el seu partit no donaria suport a "l'arribada al Senat" "d' una veu pancatalanista". Així, s'ha demanat "a què va Vidal a Madrid, la capital d'aquest al que criden Estat opressor".

Campos ha recordat que MÉS "porta anys dient que les coses canviaran el dia en el qual ells tinguin un senador o un diputat a Madrid". "Enhorabona, ja ho tenen, perquè Armengol l'hi ha regalat, no perquè ho hagin guanyat a les urnes", ha ironitzat.

D'aquesta manera, Jorge Campos ha assegurat que Vidal "serà senador perquè la presidenta ha de comprar la seva cadira". "Una cadira al Consolat a canvi d'una cadira al Senat", ha lamentat. També ha dit a Vidal que "segur que els seus amics, almenys els que no estan a la presó, el reben amb els braços oberts en el Senat".

En cuant a Marí Bosó, des de Vox han aclarat que no posen en dubte "la seva validesa" i li han desitjat que el seu pas pel Senat sigui "fructífer". Segons Campos, els hauria agradat recolzar-lo, però para això Company "només havia de trucar". "El parlamentarisme i la recerca del bé comú a vegades és així de senzill", ha conclòs.

A la sessió solemne d'obertura de la X legislatura ha assistit el senador d'Almeria Rafael Hernando, president del Comitè de Drets i Garanties del PP nacional.

NOUS SENADORS AUTONÒMICS

El nou senador a proposta del PP, José Vicente Marí Bosó, que és el president del PP d'Eivissa, va ser diputat per Balears al Congrés i en les passades eleccions va encapçalar la llista a l'alcaldia de Vila. A més, va ser conseller d'Hisenda en el Govern de Bauzá. El president del PP balear, Biel Company, va fer pública la proposta a una roda de premsa aquest dilluns, en la qual va defensar el perfil i l'experiència de Bosó.

Per la seva banda, Vicenç Vidal va ser el número quatre de la llista de MÉS al Consell de Mallorca i a la legislatura passada va ser conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca. L'assemblea de MÉS va ratificar la proposta -en la qual també es votaven els càrrecs del partit en el Govern autonòmic- hores abans que la presidenta Francina Armengol signés els decrets de nomenaments dels seus consellers.

Al 2015, van ser designats com a senadors autonòmics dos expresidents del Govern, José Ramón Bauzá (PP) i Francesc Antich (PSIB). Al final de la legislatura va entrar com a senador Antoni Fuster, després que Bauzá renunciés a l'escó i es donés de baixa del PP.