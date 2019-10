1 de octubre de 2019

Vist per a sentència el judici a diversos integrants del clan del 'Moreno' i 'els Valencians' per narcotràfic

PALMA DE MALLORCA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El judici a diversos integrants del clan del 'Moreno' i de 'els Valencians' ha quedat vist per a sentència aquest dimarts en la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears. La Fiscalia ha retirat l'acusació a dues dels processaments però manté la seva petició de pena als altres 10, que suma un total de 85 anys de presó.

En el judici, el Ministeri Fiscal els ha acusat, principalment, de conformar un "grup criminal" que es dedicava a introduir cocaïna --fonamentalment a través d'enviaments postals-- a Mallorca i distribuir-la a través de diversos punts de venda a Son Banya.

Les majors peticions de condemna són per a R.L.J., integrant del 'clan dels Valencians', i per A.M.M., al que els investigadors situen com la persona que distribuïa la droga al 'clan del Moreno'. La Fiscalia també demana multes que juntes sumen al voltant del milió d'euros.

Per la seva banda, l'advocat de l'A.M.M. ha manifestat que en el judici s'ha produït una "gran indefensió" ja que la seva acusació es basa en "un únic element", una borsa oposada en un cotxe, que "segons els funcionaris policials és la mateixa que en un moment posterior de la investigació es va constatar que tenia droga".

"L'acusació es basa en una borsa que no se sap si és la mateixa perquè no hi ha fotografies" però és que "no la hi intervingut droga alguna i no se l'ha vist lliurar clarament gens a ningú; no hi ha gens", ha censurat.

Així mateix, la defensa de R.L.J. ha demanat la nul·litat del judici, que no li ha estat concedida, i, per tant, ha demanat l'absolució del seu client. Així, ha manifestat que el seu representat "no és el cap de res, com a molt l'últim escalafó". També ha negat que existeixi un grup criminal en el qual l'acusat sigui el capitost.

D'altra banda, l'advocat d'una de les acusades, M.S.S., ha reclamat la nul·litat de les intervencions telefòniques per les quals es va imputar al seu defensat, ha sostingut que no hi ha evidències que la incriminin i ha demanat la seva absolució. La resta dels advocats defensors s'ha manifestat, principalment, en un sentit similar.