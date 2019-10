7 de octubre de 2019

Ensenyat assegura que MÉS va manifestar en el Consell de Govern la seva oposició a bonificar l'impost turístic

PALMA DE MALLORCA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de MÉS per Mallorca en el Parlament, Miquel Ensenyat, ha assegurat aquest dilluns que el seu partit va manifestar en el Consell de Govern la seva oposició a la bonificació de l'impost turístic per la fallida de Thomas Cook.

Així s'ha expressat Ensenyat en una roda de premsa en la qual ha mantingut que MÉS no s'ha "mogut ni un mil·límetre" en la seva postura respecte a aquesta mesura en concret, si bé ha aclarit que estan d'acord en la resta. Per tot això, el portaveu ha reclamat a les forces del 'Pacte' "asseure's i parlar i no donar les coses per fet".

