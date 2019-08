El GOB alerta de la intensificación de uso de los puertos y la masificación con el nuevo Plan General

PALMA DE MALLORCA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo ecologista GOB ha alertado este miércoles de la intensificación del uso de los puertos de Baleares que, a su juicio, conllevaría la propuesta del Plan General de Puertos que prepara el Govern.

En un comunicado, la entidad ha avisado de la "masificación" de aguas portuarias en verano y "el proceso de gentrificación que también sufre el mar en las Islas.

El GOB ha matizado que valoran positivamente que el plan opte por descartar nuevas ampliaciones de puertos, pero avisan de que la tendencia es "ampliar al máximo los rendimientos no sólo logísticos y de gestión portuaria, sino también comerciales y lúdicos de los puertos".

CREEN QUE DESPLAZARÁ AL NAVEGANTE LOCAL

Para el grupo ecologista, algunas de las medidas que tendrán "más incidencia" en la masificación son la reordenación de los puertos para aumentar el número de plazas y esloras y la potenciación del chárter -ya que se destina un porcentaje de amarres de cada puerto a esta actividad-.

El GOB cree que esto desplazará al navegante local ya que "los amarres se gestionan desde la perspectiva de la rentabilidad de su uso mercantilizado, y por tanto, favoreciendo empresas que muevan las embarcaciones" frente a particulares "que necesitan también un amarre".

Según ha explicado el GOB, con la propuesta actual, se prevé crecer en 3.800 amarres, para dar respuesta parcial a la lista de espera de 5.000 solicitantes de amarre. Se llegará a las 27.000 plazas, con un aumento de las esloras, han advertido.

La entidad considera que el problema es "de esloras y no de amarres", y que reduciendo las esloras "no habría esta lista de espera" porque "la mayoría de las embarcaciones locales son de pequeña eslora". Además, con esloras más pequeñas "no hay chárter ni grandes yates y se liberan muchos amarres".

PUERTO PORTALS

Además, el GOB ha hecho especial hincapié en el caso del Puerto de Portals (Calvià), donde "se prevén obras para hacer un restaurante sobre el espigón que da a la playa del Oratori", un aparcamiento subterráneo, una zona comercial, oficinas y un gimnasio, además de un edificio destinado a restaurantes y comercios. "La obsesión de hacer negocio en el espacio portuario común y sobre terreno ganado al mar no tiene límite", ha denunciado.

El GOB cree que estas obras tienen "un objetivo lucrativo", en "un espacio privilegiado concesionado a una empresa privada", y que "no se justifica" por las necesidades y funciones de los espacios portuarios. Así, han reclamado que el nuevo Plan General evite esta situación "garantizando la vocación estrictamente portuaria, de tránsito y servicios portuarios".

Las primeras consideraciones del GOB al Plan General de Puertos han sido transmitidas a la Comisión Balear de Medio Ambiente.