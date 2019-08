24 de agosto de 2019

Las Kellys de Ibiza dicen que la situación es "muy tensa" y califican de "éxito" la primera jornada de huelga

IBIZA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de camareras de piso de Ibiza ha destacado que la situación "es muy tensa", aunque la primera jornada de huelga "está siendo un gran éxito" porque, además de las Kellys que se están manifestando, "muchas se han quedado en su casa".

En declaraciones a Europa Press, la portavoz Milagros Carreño ha explicado que la jornada "va bien, aparte de un incidente en Sant Antoni".

Según ha relatado, este sábado van a recorrer todos los hoteles hasta que "no puedan más".

Al mismo tiempo, ha lamentado que muchos responsables de establecimientos hoteleros les reciben "muy mal", explicando el caso de un hotel de lujo de la zona de Es Canar "donde las mujeres están llorando arriba y las estaban coaccionando para que no bajaran y sólo una ha podido bajar".

"No es justo que hagan esto porque no están en su derecho y no pueden obligar a estar en un puesto de trabajo en el que no se quiera estar", ha reiterado.

La portavoz incluso ha criticado que es "muy denigrante" que a las camareras de piso en algunos hoteles les miren el bolso "por si te llevas algo de la empresa", según ha considerado.

MÁS DE 200 KELLYS EN LOS PIQUETES

Desde el sindicato CGT han explicado que unas 210 personas están participando en los tres piquetes que recorren los municipios de Ibiza, Sant Antoni y Santa Eulària.

La cifra, según el sindicato, "es todo un éxito", asegurando estar "sorprendidos".

Por ahora, no han podido precisar cuántas Kellys están secundando los paros.

Asimismo, han lamentado el incidente sufrido con un cliente de un hotel de Port des Torrent. Sobre las 08.00 horas, han explicado, un hombre ha bajado y "de manera violenta" ha arrebatado a una Kelly la bocina de la mano porque había despertado a su hijo.

Un acompañante de las Kellys ha acudido a ayudar a la mujer, y el turista le ha roto la camiseta y le ha arañado.

Personal de seguridad ha tenido que acudir en auxilio de estas personas que han denunciado los hechos.