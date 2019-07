30 de junio de 2019

Mallorca Lliure pide al futuro Consell la paralización de la autopista Llucmajor-Campos

PALMA DE MALLORCA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Mallorca Lliure ha pedido este domingo al equipo de gobierno del futuro Consell de Mallorca la paralización de la autopista Llucmajor - Campos, dónde la entidad ha llevado a cabo una acción de protesta, según han informado en una nota.

"Desde Mallorca Lliure pedimos al nuevo gobierno del Consell que paralice el proyecto y lo adapte a las necesidades reales y futuras que Mallorca necesita, que pasan por un cambio de modelo urbanístico y de transporte en coherencia con la lucha contra el cambio climático y la protección del territorio", han expresado desde Mallorca Lliure.

La plataforma se ha referido a las negociaciones que mantienen PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos para alcanzar un pacto de gobernabilidad en el Consell de Mallorca como una "oportunidad" para reconocer que la autopista Llucmajor - Campos "no era necesaria".

"Las negociaciones son una oportunidad para rescatar la verdad: que la autopista no era necesaria, que fue un engaño y una traición para favorecer intereses urbanísticos y de explotación turística en la zona sur de Mallorca", han asegurado. Además, la entidad ha censurado que el Consell no haya reducido la autopista. "Ni existía tal reducción, ni existe a día de hoy ni nunca existió la voluntad de hacerlo", han añadido.

"AUTOPISTA DE TRAICIONES A LOS VOTANTES DEL PACTE"

Por otro lado, la plataforma ha considerado que la autopista está "hecha de mentiras y traiciones" a los votantes y a la "historia política" de los partidos progresistas que formaron el pacto en el Consell de Mallorca durante la legislatura 2015-2019.

"Hoy asistimos a una crisis profunda de aquel mismo Pacto, que ya no despierta ilusión sino resignación, y que si ha ganado no ha sido por sus propuestas, sino por el miedo que despertaba la posibilidad de un gobierno de extrema derecha", han manifestado desde Mallorca Lliure, que ha reprochado la a MÉS y Podemos su "coherencia y dignidad" al considerar que no han defendido sus principios.

"La autopista representa a un Pacte que ganó prometiendo un cambio de modelo, pero que sólo ha cambiado sus principios: el de la verdad y la honestidad por el de la mentira y la traición", han censurado.

Finalmente, la entidad ha abogado por una Mallorca "libre de contaminación y de asfalto, de especulación urbanística, de crisis ecológica y de destrucción" del paisaje.