18 de septiembre de 2019

El PP de Ibiza cree que la convocatoria electoral "evidencia un gran fracaso" de Sánchez, "incapaz de dialogar"

IBIZA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, ha considerado que la celebración de nuevas elecciones en España "evidencia un gran fracaso de Pedro Sánchez, incapaz de dialogar con nadie", ya que, según su opinión, ha estado "cinco meses reprochando a todo el mundo, todo".

En declaraciones a Europa Press, el presidente 'popular' ha asegurado que, tras cinco meses, se está "donde Sánchez quería estar", que es ante unas nuevas elecciones.

Marí Bosó ha criticado que el socialista haya afirmado que los españoles no habían hablado "claro" el pasado 28 de abril, "como si los españoles no vieran que él es un gran líder y merece todas las mayorías absolutas del mundo", ha ironizado antes de reiterar que al PSOE "no le interesaba pactar porque querían unas nuevas elecciones".

"Los elecciones deben proceder a dar una mayoría clara a una alternativa de gobierno como la que representa el PP con Pablo Casado", ha añadido Marí.

COALICIÓN DE LOS PARTIDOS DE DERECHA

Sobre la posibilidad de concurrir a las generales con una coalición de partidos de derecha, el presidente del PP ha recordado que han tendido la mano a partidos de ideologías similares y se "sigue tendiendo la mano".

"Se ha demostrado que la oposición del PP en estos cinco meses ha sido la más seria", ha afirmado, asegurando que ofrecerán a los españoles un "proyecto claro y centrado".

Según ha explicado, "si después hay que realizar pactos con otras formaciones", el PP ya ha demostrado, en ayuntamientos y Comunidades Autónomas, que saben llegar a pactos, ha concluido.