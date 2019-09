Unidas Podemos pide al Govern que "haga lo que haga falta" para desbloquear la "situación financiera" en Baleares

PALMA DE MALLORCA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos ha pedido al Govern que "haga lo que haga falta" para desbloquear la "situación financiera" en Baleares y ha reclamado a la presidenta Francina Armengol que los 177 millones de euros que el Estado debe a Baleares "deben llegar como sea".

En rueda de prensa, la portavoz adjunta de Podemos en el Parlament, Esperança Sans, ha remarcado que llegarán "hasta donde haga falta" para conseguir este dinero que el Estado adeuda a la Comunidad por el sistema de financiación de 2019, que, tal como ha dicho, "pertenece a todos los ciudadanos de las Islas".

"Pensamos que esta falta de financiación,como estos 177 millones, pasa por tener un Gobierno estable a nivel estatal y que se pueda centrar ya en cuestiones que interesan a la ciudadanía", ha aseverado.

En este sentido, el portavoz del grupo parlamentario, Alejandro López, ha manifestado que "la actitud" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "es irresponsable" y supone "una torpeza política" el hecho de que "nos quiera llevar a elecciones en lugar de formar un gobierno de coalición progresista".

Por otra parte, la portavoz adjunta ha informado de que las diputadas en el Congreso, Antònia Jover y Lucía Muñoz, registrarán próximamente una pregunta al Gobierno central en relación a las ayudas del Llevant, que "no acaban de llegar". "No puede ser que se prometan ayudas a los territorios cuando hay una catástrofe y que haya todavía todo este retraso, no se puede asumir", ha dicho.

OTRAS INICIATIVAS

En cuanto a otras iniciativas, Sans ha informado que se han presentado dos PNL con los socios del pacto. Una relativa a las medidas para combatir las agresiones al personal sanitario de las Islas y otra que tiene que ver con el establecimiento de un área de control de emisiones en el Mediterráneo.

Sans también ha querido rechazar y condenar el triple asesinato machista que ha ocurrido en Pontevedra, y ha dicho que "todas las instituciones deben implicarse en la lucha contra esta lacra".