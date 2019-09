Cada vez más familias apoyan a sus hijos en su lucha contra el cambio climático

NUEVA YORK, 28 Sep. (Fundación Thomson Reuters/EP) -

Un número cada vez mayor de padres y madres apoyan a los niños y niñas activistas que faltan a la escuela para protestar por el cambio climático.

"Están asustados, pero creo que nos ven como sus mayores aliados y partidarios", ha afirmado Teresa Elguera, una consultora pedagógica de Brooklyn, que llevó a su hijo Aaron, de nueve años, a una protesta en el Ayuntamiento de Nueva York este viernes.

Los padres se han quedado en segundo plano, mientras que sus hijos, liderados por la adolescente sueca Greta Thunberg, han encabezado una ola mundial de protestas climáticas. Estas protestas culminaron el viernes con una marcha mundial, antes de la cumbre climática de Naciones Unidas del lunes, en la que Thunberg hizo un emotivo llamamiento a los líderes mundiales para que actuaran.

"Tenemos que dar información real y honesta, pero tenemos que vigilar a nuestros hijos y ver cuánto pueden asimilar", ha indicado Elguera, una madre de dos hijos, que se toma los viernes libres para acompañar a su hijo menor a las protestas de la huelga climática. "Necesitamos tener suficiente espacio para manejar nuestros propios miedos para poder tener espacio para escuchar a nuestros hijos".

"Me alegro de que me apoye porque si no lo hiciera no tendría forma de llegar hasta aquí", ha indicado Aarón, sosteniendo un letrero de "Salva a nuestra MADRE".

La Alianza de Psicología Climática, un grupo de psicólogos con sede en el Reino Unido, ha advertido de que los niños y niñas que cada vez sufren más ansiedad por el cambio climático, y ha aconsejado a los padres y madres que reconozcan sus temores y les ofrezcan apoyo para tomar medidas.

La Asociación Americana de Psicología ha informado de que estaban al tanto de los informes sobre el aumento de la "ansiedad ecológica" en los niños, pero que se necesitaba investigación para establecer qué tan común es.

El grupo juvenil de defensa del clima, Sunrise Kids, organizó un evento el jueves al margen de la reunión anual clave de Naciones Unidas para adultos preocupados para discutir sobre "la crianza de los hijos en la era de la crisis climática".

"Queremos que nuestros hijos se sientan seguros. Tenemos que hacerles saber que es una crisis existencial, pero sin que se asusten", ha asegurado Mark, el padre de un niño de nueve años.

HABLANDO DEL FUTURO

"El sentimiento de culpa es algo que veo mucho entre los padres. ¿Cómo hablar de la incertidumbre de nuestro futuro a sus hijos?, ha destacado Jill Kubit, directora de Dear Tomorrow, una organización que comparte mensajes esperanzadores sobre el clima.

Los niños "sienten profundamente que les estamos quitando sus sueños y esperanzas", ha añadido Kubit, que tiene un hijo de seis años. Sin embargo, los niños que participaron en las protestas del viernes en Nueva York, han advertido de que sus padres no tienen la culpa.

"No culpo a mis padres por el cambio climático, culpo a los líderes mundiales por no escuchar las señales lo suficientemente pronto", ha lamentado Alexandria Villasenor, de 14 años, una de las caras del movimiento climático en Estados Unidos.

"Mis padres son el mejor ejemplo de un aliado adulto porque apoyan mi activismo, amplifican mi mensaje y me protegen". Su madre, Kristin Hogue, que acompañó a su hija a protestar frente a la sede de las Naciones Unidas el viernes, dijo que ella "básicamente hizo todo lo que me pidió que hiciera".

Los padres deben informar a sus hijos sobre el cambio climático, ha dicho Kallan Benson, de 15 años, de Maryland, cuya primera "huelga escolar", inspirada por Greta Thunberg, fue en diciembre pasado.

"Oigo a mucha gente decir que este es un tema que asusta demasiado. Bueno, sí, da miedo, pero esa es una de las razones por las que necesitamos saber", ha añadido. "Necesitamos saber lo que va a pasar. Con ese conocimiento viene el empoderamiento."

La madre de Benson, Kimberly, de 54 años, excientífica marina, ha explicado que ella y su esposo no tenían trabajo y que estaban usando sus ahorros de jubilación para apoyar el activismo de Benson y el de su hermano de 14 años. "Honestamente, no tiene sentido ahorrar para el futuro si no lo salvamos", ha concluido.