5 de octubre de 2019

Los demócratas piden formalmente a la Casa Blanca los registros de las conversaciones entre Trump y Zelenski

NUEVA YORK, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los líderes demócratas de tres comités de la Cámara de Representantes de EEUU han pedido formalmente al jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, que entregue toda la información pertinente a las conversaciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo ucraniano, Volodomir Zelenski, a quien supuestamente el mandatario norteamericano pidió que investigara al hijo de su posible rival en las elecciones del año próximo, el ex vicepresidente Joe Biden.

La citación será enviada por el Comité de Reforma y Supervisión de la cámara baja del Congreso. El presidente del panel, el demócrata Elijah Cummings, había dado de plazo hasta este viernes a la administración para que contestara, sin éxito.

Ahora, tanto Cummings como los responsables demócratas de los comités de Inteligencia y Asuntos Exteriores de la cámara, Adam Schiff y Eliot Engel, han corroborado esta petición en una misiva conjunta donde los tres lamentan "que el presidente Trump haya llevado la situación hasta este punto".

La Casa Blanca ha defendido su silencio ante las peticiones demócratas al argumentar que "una citación no cambia nada, y solo suponen más documentos, tiempo perdido y dólares de los contribuyentes para acabar demostrando que el presidente no cometió ningún delito", según una declaración de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, recogida por 'The Hill'.

Los demócratas llevan semanas exigiendo las transcripciones de las conversaciones entre Trump y Zelenski, así como las identidades de "todos los individuos que participaron en ellas", con objeto de confirmar si Trump cometió una irregularidad al pedir a un gobierno extranjero que ayudara a desprestigiar a un rival político.

En la carta, los tres responsables demócratas advierten a Mulvaney que si se niega a acatar la citación, su rechazo podría ser prueba adicional de obstrucción a la justicia, a emplear en el juicio político o 'impeachment' que están preparando contra Donald Trump.