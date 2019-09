23 de septiembre de 2019

El equipo de Guaidó pide a Bachelet una comisión que "castigue" los crímenes denunciados en su informe

NUEVA YORK, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegación enviada por el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, a la 74ª Asamblea General de la ONU ha pedido a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que cree "una comisión de investigación que castigue" a los responsables de las violaciones recogidas en su reciente informe sobre Venezuela.

Bachelet se ha reunido este lunes en Nueva York con la delegación que ha enviado Guaidó para que le represente en la cita anual en Naciones Unidas, a la que ha optado por no acudir personalmente. Precisamente, la ex presidenta chilena ha aclarado este mismo lunes que, para la ONU, el "presidente legítimo" de Venezuela es Nicolás Maduro, no el líder opositor.

"Es fundamental que se cree una comisión de investigación que castigue cada una de las denuncias del informe que usted presentó sobre Venezuela. No podemos permitir más impunidad, los crímenes de la dictadura de Maduro deben ser juzgados", ha dicho Julio Borges, el responsable de la política exterior de Guaidó, según ha informado en un comunicado la 'embajada' en Washington.

Borges ha indicado que hay un "absoluto consenso en la región" sobre la necesidad de que el llamado informe Bachelet contribuya a la denuncia presentada el año pasado por seis países --Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú-- ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el presidente venezolano por crímenes de lesa humanidad, que actualmente está en la fase de "examen preliminar".

Por su parte, Carlos Vecchio, 'embajador' designado por Guaidó en Estados Unidos, ha explicado a Bachelet la causas por las que la última tentativa de diálogo entre la oposición y el Gobierno de Venezuela, desarrollada entre mayo y agosto en Oslo y Barbados, naufragó. "Hicimos una propuesta sensata", pero "es imposible negociar con quien no quiere", ha señalado.

Guaidó reveló la semana pasada que ofreció a Maduro crear un gobierno de transición del que ninguno de los dos formara parta para guiar al país a unas elecciones presidenciales "reales", con un Consejo Nacional Electoral (CNE) renovado y "garantías" para los candidatos, reactivar la economía y lograr que la ayuda humanitaria entre al país.

Bachelet ha ratificado la importancia del informe elaborado por su oficina y ha abogado por "lograr acuerdos que contribuyan a frenar el sufrimiento de los venezolanos", de acuerdo con el comunicado difundido por la delegación de Guaidó.

PRESIÓN DESDE EUROPA

Borges ha contado posteriormente que también se ha reunido con los ministros de Exteriores de España y Portugal, Josep Borrell y Augusto Santos Silva, porque "son los dos países más importantes al caso venezolano". "Ellos están claros en que la culpa del fracaso de las negociaciones es de Maduro, en que la propuesta nuestra de elecciones libres, transición y garantías es absolutamente correcta", ha dicho en declaraciones a la prensa recogidas por VIVO Play.

El emisario de Guaidó ha considerado que "ahora tiene que haber la presión que tiene que poner Europa". "Tiene que abrirse un nuevo capítulo de presión, sobre todo de los países europeos y de la región, para lograr que con esa presión se termine de quebrar la dictadura o que se les obligue a un desenlace democrático", ha señalado.

Los emisarios de Guaidó tienen por delante una intensa jornada de reuniones en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. En las próximas horas participarán en el encuentro del Grupo Internacional de Contacto y el Grupo de Lima y en la de ministros de Exteriores del TIAR, un acuerdo regional con una cláusula de defensa colectiva.

Además, el miércoles está previsto una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Estado, Mike Pompeo, así como con líderes de "otros doce países", según ha detallado Borges, sin precisar cuáles.