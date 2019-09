Farage dice que Johnson no quiere un Brexit sin acuerdo y apuesta por un pacto electoral con los 'tories'

LONDRES, 3 Sep. (Reuters/EP) -

El líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, ha afirmado este martes que no confía en que el primer ministro británico, Boris Johnson, saque a Reino Unido de la Unión Europea sin un acuerdo previo, al tiempo que ha asegurado que trabajara para conseguir un acuerdo electoral con los conservadores en caso de convocatoria electoral.

"Desde luego que si Boris Johnson dice que salimos, vamos a tener una ruptura clara. Entonces nosotros, el Partido del Brexit, pondríamos al país primero y le diríamos a Johnson que queremos ayudarle en la forma que podamos", ha señalado Farage, en referencia a un posible pacto electoral para unos próximos comicios.

"Sin embargo, me temo que eso no es lo que el primer ministro quiere hacer y eso quedó muy claro en su declaración de la pasada noche en Downing Street. Su intención es recalentar el Acuerdo de Retirada de May", ha asegurado, en relación al pacto sobre el Brexit firmado por la anterior primera ministra británica, Theresa May, con la Unión Europea en noviembre de 2018.