22 de agosto de 2019

La Fiscalía brasileña investiga posibles irregularidades por los fuegos en la Amazonía

BRASILIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía federal de Brasil ha anunciado la apertura de una investigación por si los fuegos en la selva amazónica pudiesen ser constitutivos de algún tipo de abuso, en particular para determinar si no se ha vigilado de forma adecuada, si no se ha dotado del suficiente apoyo a las agencias ambientales o si ha habido una acción coordinada por parte de ganaderos y agricultores.

La investigación se llevará a cabo en el estado de Pará y ante los "alarmantes" datos que evidencian un empeoramiento de la situación en la región, donde la deforestación ha aumentado un 50 por ciento y la superficie quemada por agricultores un 50 por ciento, según una nota de la Fiscalía.

El fiscal Camoes Boaventura ha recordado que la lucha contra ambos factores es un "deber" de las autoridades y ha echado en falta un mayor número de denuncias, algo que atribuye a una reducción de las medidas oficiales de vigilancia. El Ministerio Público ha advertido de potenciales procesos civiles contra las autoridades.

La Fiscalía también investiga la convocatoria de un "Día del Fuego" a través de la prensa, en el marco de la cual los productores rurales estaban llamados a quemar grandes zonas de bosque. Ese día, el 10 de agosto, las instituciones detectaron un aumento de los incendios en los municipios de Novo Progresso y Altamira.

Los convocantes querían "mostrar su voluntad de trabajar al presidente (Jair) Bolsonaro". "Necesitamos demostrarle al presidente que queremos trabajar y la única forma es talando. Y para formar y limpiar nuestros pasos, tenemos que hacerlo con fuego", explicó al diario 'Folha do Progresso' uno de los organizadores.