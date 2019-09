El Gobierno británico dice que se tomará un tiempo para revisar una eventual ley contra un Brexit sin pacto

LONDRES, 2 Sep. (Reuters/EP) -

El Gobierno británico se tomará un tiempo para revisar el proyecto de ley que bloquearía un Brexit sin acuerdo, según ha declarado este lunes el ministro de Educación, Gavin Williamson, que también ha abogado por expulsar del grupo parlamentario conservador a los diputados que voten a favor de dicha norma.

Los parlamentarios opositores, así como algunos conservadores que no apoyan un Brexit sin pacto, buscan aprobar una ley para retrasar la fecha de salida e impedir que la separación se produzca sin acuerdo.

Este domingo, el ministro a cargo de la planificación del Brexit sin acuerdo, Michael Gove, se negó a hacer declaraciones sobre si el Gobierno acataría la ley para bloquear sus planes de salida sin pacto. Ante esta negativa, Williamson ha afirmado este lunes que "es normal que un Gobierno quiera revisar las leyes y evaluar su impacto en los términos de negociación".

Un responsable del grupo parlamentario conservador ha avisado a los diputados conservadores de que si votan a favor de la ley que bloquearía en Brexit sin pacto perderán su puesto dentro del grupo parlamentario y la posibilidad de estar en la lista electoral de cara a unas nuevas elecciones.

"Cualquiera que vote contra el Gobierno está votando para desautorizar la mano negociadora del primer ministro, Boris Johnson", ha declarado a ITV. "Deberían (los diputados) pensar muy bien en eso y en sus consecuencias", ha añadido, admitiendo que le parecería bien vetar a los diputados del partido que voten en contra del Brexit sin acuerdo.

El exsecretario de Estado David Gauke ha declarado este lunes que la estrategia de Boris Johnson es perder cualquier votación esta semana, la última antes de que el Parlamento cierre hasta poco antes de la fecha de salida sin acuerdo. "Después buscarán unas nuevas elecciones, después de expulsar del partido a los que creemos que debemos irnos (de la UE) con un pacto", ha explicado a la BBC.

La exmandataria británica Theresa May no logró que el Acuerdo de Retirada fuera ratificado en el Parlamento debido al plan de emergencia para la frontera irlandesa con Irlanda del Norte, por lo que Johnson se ha comprometido a salir de la UE el 31 de octubre haya o no acuerdo y busca así presionar a Bruselas, que rechaza renegociar el Acuerdo de Retirada pactado con el anterior Ejecutivo.

Esta es la última semana que el Parlamento británico estará operativo antes de que cierre sus puertas hasta el 14 de octubre. Johnson consiguió la semana pasada que la reina Isabel aprobase el cierre de la cámara, dejando a la oposición con tiempo limitado para vetar legalmente la promesa del primer ministro.